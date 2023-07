Energie-Chefs wurden in den Gemeinderat zitiert

Auch „Lobhudel-Brief“ an Willi Thema

Geladen waren am Montagabend auch die Chefs der Kommunalbetriebe. Sie gaben anfangs einen Überblick über die Preisgestaltung und stellten sich auch der nachfolgenden Diskussion. Thematisiert wurde auch ein „Lobhudel-Brief“ des Vorstandstrios an BM Georg Willi. Es sei keine Selbstverständlichkeit, dass sich der Eigentümervertreter „mit Sachkenntnis und persönlichem Engagement dermaßen in die Debatte einbringt, wie Du es getan hast“, heißt es da. Gefordert wurde auch, eine erneute Hauptversammlung der IKB einzuberufen.