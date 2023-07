Felix Gall: „Für mich gibt es nur noch die Tour!“

Nach fast vier Wochen in Frankreich bist du wieder daheim. Worauf freust du dich am meisten?

Meine Freunde, meine Familie sehen. Einfach nach dem ganzen Tour-Stress ein bisschen runterkommen. Richtig entspannen kann ich aber erst nächste Woche, am Mittwoch starte ich ja schon beim Kriterium in Wels.