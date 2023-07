30 neue Autos als „Dauerparker“ in Grazer Kaserne

Gesamtwert knapp 1 Million Euro

Aber der Reihe nach: Im Jahr 2020 beschloss das Bundesheer die Anschaffung von weiteren 200 Stück des sich etwa im Assistenzeinsatz an der Grenze oft bewährten Pick-ups. Das Auftragsvolumen belief sich damals auf weit über sieben Millionen Euro. Man braucht kein Raketenwissenschaftler zu sein, um auszurechnen, dass am eingangs erwähnten Parkplatz in der größten steirischen Kaserne also Fahrzeuge mit einem Gesamtwert von knapp einer Million Euro stehen. Aber warum wird das Erwirken einer Zulassung für diese Fahrzeuge offenbar zu einem Marathonvorhaben?