Weltrekordangebot für PSG-Superstar Kylian Mbappe

Am Freitagabend hatte PSG sein Aufgebot für eine Werbetour nach Asien verkündet, in dem Mbappe fehlte - eine weitere Zuspitzung im Transferpoker. Der Superstar würde seinen Vertrag in Paris gerne erfüllen, um 2024 ablösefrei wechseln zu können. PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi lehnt dies strikt ab.