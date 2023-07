„Viele Jugendliche waren noch nie im Museum“

„Krone“: Was fasziniert euch an Kunst?

Leonie Hirn: Ich kann da für uns beide sprechen. Es klingt vielleicht etwas kitschig, aber Kunst ist für uns wie die Luft zum Atmen. Wir sind sehr früh damit in Berührung gekommen und in einem Umfeld aufgewachsen, in dem Kunst einen sehr hohen Stellenwert hatte. Erst später bemerkt man, dass nicht jeder so einen selbstverständlichen Zugang dazu hat wie wir. Es gibt heute viele Jugendliche, die noch nie in einem Museum waren.