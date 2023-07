Verfassungsschutz findet kaum Linksextreme in OÖ

Befriedungsversuch bei Burschenschaften

Deren pauschale Ansiedelung in der Nähe des Verbotsgesetzes und der Verhetzung im Aktionsplan hat ja FPÖ-Landeschef Manfred Haimbuchner viel Kritik aus diesen deutschnationalen Verbindungen eingebracht. Er hätte da in der Landesregierung nicht zustimmen dürfen, so der Vorwurf. Hier ist Haimbuchner ja auch schon um Befriedung bemüht.