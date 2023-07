Weltmeisterliche Lehrstunde in 20 Zügen

Schach boomt. Fast 90 Millionen Mitglieder hat der Marktführer chess.com, der in der Corona-Zeit unter den 150 meistbesuchten Websites war. In Österreich werden die Fans 2024 wohl ein richtiges Fest erleben, denn die Blitz- und Schnellschach-WM wird dann wohl in Linz und Salzburg ausgetragen werden.