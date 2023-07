Admira: Stöger und Ketelaer - ein spezielles Team

Ketelaer selbst fühlt sich beim Klub weiterhin wohl, steht in seinem Tun mehr als nur im Schatten von Stöger. „Wenn ich ein großes Ego hätte, würde ich die Sache aus meiner Warte als Degradierung sehen. Dem ist aber nicht so. Die Bestellung von Peter war für den Klub immens wichtig.“ Vor allem, wenn man weiß, welch dubiose Figuren in den letzten Jahren durch die Südstadt liefen. Ketelaer musste oft als Sündenbock für Sachen herhalten, die er gar nicht entschieden hatte.