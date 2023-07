Admira: Kein Wettrüsten - Hoffnung heißt Celtic

Für die angekündigte Teampräsentation der Admira, die am Samstag eine Stunde vor der Saison-Generalprobe gegen Ipswich stattfinden hätte sollen, fehlte das Publikum. Eine zu leere Südstadt? Ja, selbst das soll’s geben. Andererseits hätte den Fans, die in der Hitze nur langsam in die Betonburg keuchten, ohnehin nicht allzu viel Prickelndes vorgestellt werden können.