„Erweiterung ist wichtiger Teil der Energiewende“

Apropos: In den nächsten Monaten werde die Tiwag die Bevölkerung in den Bezirken Imst und Landeck umfassend über die Pläne informieren. Zeit wird man dafür genügend haben, denn der Start des Projektes Kaunertal, das momentan in der Phase der Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) steckt, werde vor 2028 ohnehin nicht erwartet.