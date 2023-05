WWF sieht Wasserknappheit durch Kaunertalkraftwerk

Kritik am Land kommt auch von den Tiroler Grünen

Kritik an der schwarz-roten Landesregierung äußerten die oppositionellen Tiroler Grünen. „Eine Gefährdung der Wasserversorgung für Landwirtschaft und Menschen im Ötztal ist ein massives Bedenken“, nahm Klubobmann Gebi Mair in einer Aussendung Bezug auf die am Dienstag präsentierte Studie. Die Landesregierung solle ihre „Diskussionsverweigerung“ beim Kaunertal-Kraftwerk beenden, so der Klubobmann. Die Regierung halte sturheil am Kraftwerk fest und begebe sich damit in die Fänge der landeseigenen Tiwag.