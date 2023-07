Neues Alzheimer-Medikament wirkt im Frühstadium

Die Daten würden unterstreichen, dass eine frühe Diagnose den Verlauf von Alzheimer wirklich verändern könne, sagte Lily-Vorstandsmitglied Anne White. Das Medikament hätte auch Monate nach dem Absetzen noch einen Nutzen. Dieser müsse allerdings in Relation zu den „Schäden dieser Medikamente“ betrachtet werden, heißt es in einem Fachartikel in der Zeitschrift JAMA (Journal of the American Medical Association, Anm.), in der die kompletten Studienergebnisse veröffentlicht wurden.