Hierzulande kein Bedarf an mehr Ukraine-Getreide

Gute Ernteerwartung in Europa - und Österreich

Aus Sicht des Mühlenmanagers „helfen in Summe auch gute Ernteerwartungen in vielen europäischen Staaten“. Dazu gehört Österreich genauso wie etwa Frankreich oder Ungarn. Voriges Jahr habe man wegen der großen Trockenheit mehr gebangt. „So sind alle in Summe etwas gelassen im Vergleich zu Zeiten mit Dürre und drohenden Minderernten.“ Goodmills (Farina, Fini‘s Feinstes) betreibt etwa in Schwechat bei Wien Österreichs größte Mühle und verarbeitet jährlich insgesamt rund 200.000 Tonnen Weizen, laut Stallberger nur aus der Alpenrepublik. „Wenn Preissprünge am Weltmarkt passieren sollten, dann sind wir kalkulatorisch und preislich natürlich dabei, da die Preisbildung global erfolgt.“