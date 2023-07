John Kerry: Klimawandel „Bedrohung für Menschheit“

52,3 Grad in chinesischer Region Xinjiang

Beide wüssten jedoch auch aus Erfahrung, „dass wir, wenn wir daran arbeiten, Wege zur Lösung dieser Herausforderungen finden können“. An Chinas Regierungschef Li Qiang gerichtet warnte Kerry, dass die Situation um erhöhte Temperaturen diesen Sommer schlimmer werden könnte. In der chinesischen Region Xinjiang wurden am Sonntag 52,3 Grad Celsius gemessen.