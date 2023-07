Pkw kracht in Tunnel in Bus: Drei Schwerverletzte

Ereignet hat sich der Unfall gegen 16.30 Uhr. Der 62-jährige Lenker des Reisebusses hielt auf der Arlberg Schnellstraße S16 im Gemeindegebeit von Pians in einer Ausweiche am rechten Rand an, da er komische Geräusche wahrgenommen hatte. Nach einer Kontrolle fuhr er wieder auf die Straße in Richtung Westen zum „Pianner Tunnel“ auf. Zur selben Zeit fuhr der 50-Jährige mit seinem Auto am rechten Fahrstreifen in dieselbe Richtung. „Bei der Einfahrt in den Tunnel fuhr er auf den noch langsam fahrenden Bus auf“, heißt es von der Polizei.