Urlaub: Streiten Sie öfter mit Ihrem Partner?

Bei einer Rauferei unter Autofahrern haben ein 19-und ein 43-Jähriger einen 25-Jährigen in der Nacht auf Sonntag in Wien-Floridsdorf verletzt. Und in Kärtnen alarmierten mehrere Mieter am späten Samstagabend die Polizei, weil im Innenhof einer Wohnanlage in Feldkirchen Schüsse gefallen seien. Es dürfte zwischen dem Mann und einem Nachbarn zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Zwischen einem Österreicher (52) und einem Somalier (28) entbrannte dafür in Innsbruck auf offener Straße ein heftiger Streit. Heiße Temperaturen und zu enger Kontakt machen anscheinend streitlustiger. Streiten auch Sie sich mit Ihrem Partner im Urlaub öfter als im Alltag? Diskutieren Sie mit uns in den Kommentaren!