Mann nach Brutalo-Attacke in Tirol im Krankenhaus

Heiß her ging es am Samstagabend in der Tiroler Landeshauptstadt. Zwischen einem Österreicher (52) und einem Somalier (28) entbrannte auf offener Straße ein heftiger Streit. Der Ältere verpasste dem Jüngeren dabei einen ordentlichen Faustschlag. Der Grund für den Streit ist noch nicht bekannt.