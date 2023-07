Nach Streit mit einem Nachbarn fielen Schüsse

Am Samstag gegen 21.40 Uhr gingen bei der Polizei einige Meldungen über einen Mann ein, der mitten in einem Innenhof mit einer Waffe schießen würde. Mehrere Polizeistreifen rasten daraufhin zu der Wohnanlage in Feldkirchen, wo ein 30-jähriger Verdächtiger festgenommen werden konnte.