Frau stürzt nach „Spiel“ in Wien von Balkon - tot

Kurze Zeit zuvor kam es auch in Wien-Hernals zu einem Sturz aus einem Gebäude. Ein Dreijähriger war aus dem Fenster im ersten Stock gestürzt. Der Kleine überlebte den Unfall zum Glück und wurde ins Spital gebracht. Er befindet sich nicht in Lebensgefahr - die Mutter war zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht in der Wohnung.