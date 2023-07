Wien: Kind (3) überlebte Sturz aus dem Fenster

Riesengroßes Glück hatte ein Kleinkind in Wien-Hernals: Die Polizei wurde alarmiert, weil ein Dreijähriger aus dem Fenster des ersten Stocks gestürzt sein soll. Das Kind hatte überlebt, wurde in ein Spital gebracht und befindet sich nicht in Lebensgefahr. Die Mutter war bei dem Vorfall allerdings nicht zu Hause!