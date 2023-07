ÖSV-Lady plant „Bomben-Alarm“ für ihr Comeback

Sie war DIE Entdeckung der vergangenen Skicross-Weltcupsaison: Sonja Gigler. Die 21-Jährige raste zweimal auf das Podest und wurde von den Cheftrainern zum „Rookie of the Year“ gewählt. Allerdings musste die Vorarlbergerin auch schmerzliches Lehrgeld zahlen, als sie sich bei der WM das Kreuzband riss. Doch nun ist die Kästle-Pilotin am Weg zurück - und sie plant Großes!