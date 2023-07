Wagner-Chef in Unterhose - doch wo ist er?

Wagner-Kämpfer sollen in Belarus Soldaten ausbilden

Seit dem abgeblasenen Putsch in Russland ist Prigoschin von der Bildfläche verschwunden. Zuerst hieß es, er sei nach Weißrussland gegangen - dort sollen seine Wagner-Kämpfer aktuell Soldaten ausbilden. Das teilte zumindest am Freitag das Verteidigungsministerium in Minsk mit. „Die Kämpfer fungieren als Ausbilder in einer Reihe militärischer Disziplinen“, hieß es in einer Mitteilung. Trainiert werde in der Nähe der Stadt Ossipowitschi südlich der Hauptstadt Minsk.