„Werft-Projekt ist völlig aus dem Ruder gelaufen“

Neue Wogen der Kritik brechen täglich über das Werft-Projekt in Korneuburg herein. Einst ein Gewerbegebiet, soll das Areal an der Donau ja zum neuen Stadtteil werden. Mit Wohnungen für rund 1500 Menschen, Hotel, Gastro, Parks & Co. Als Partner hat sich die mit absoluter ÖVP-Mehrheit regierte Stadt die Signa-Gruppe von Investor René Benko ausgesucht. Weil dieser in der jüngsten Vergangenheit unter anderem mit dem desaströsen Verkauf der Kika/Leiner-Kette aus den negativen Schlagzeilen nicht herauskommt, forderte die FPÖ schließlich einen Verhandlungsstopp.