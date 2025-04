Einbrecher nach drei Jahren auf der Flucht gefasst

Der Georgier (49) soll zwischen Oktober 2021 und Juli 2022 an 62 Wohnungseinbrüchen in Oberösterreich, der Steiermark, Kärnten, Vorarlberg und Tirol beteiligt gewesen sein. Trotz eines europäischen Haftbefehls gelang es dem 49-Jährigen aber, jahrelang unterzutauchen. Nun konnte der Mann in Armenien aufgespürt und festgenommen werden. Bei seiner Einvernahme gab er 30 Einbrüche zu, an die anderen könne er sich nicht mehr erinnern.