Tempobolzerei mit tödlichem Ausgang

„Ich weiß es nicht“

Beim Prozess am Landesgericht Eisenstadt wollte sich die Unfalllenkerin (31), deren Staatenzugehörigkeit nicht geklärt werden konnte, nicht recht an jene Nacht erinnern. Wie oft die Frau gesagt hat, „ich weiß es nicht“, ist nicht protokolliert. Jedenfalls sei sie am Steuer gesessen. Das war nicht immer klar. Am Tag nach dem Crash hatte ein Russe (29) bei der Polizei kundgetan, er habe das Auto gelenkt.