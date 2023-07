Faule Junge? | Bezahlung wichtig

Faule Junge? Was hört man nicht alles an Vorurteilen älterer Zeitgenossen gegenüber den jüngeren? Die wollen doch nur die Welt verbessern, aber möglichst wenig arbeiten. Die denken doch nur noch an die Work-Life-Balance und nicht mehr an die Karriere. Alles Blödsinn? Nein, längst bestätigen einige Studien, dass prinzipiell da schon etwas dran ist. Eine neue Jugendwertestudie, über die wir heute in der „Krone“ berichten, stützt manche der Vorurteile durchaus. So hat die „T Factory Trendagentur“ unter anderem herausgefunden, dass die jungen Österreicher zwar die Welt zu einem besseren Ort machen möchten, aber dafür möglichst wenig tun wollen. Anpassung finden die 16- bis 29-Jährigen in Ordnung, um im Leben etwas zu erreichen. Wobei sie allerdings eher keine Führungspositionen anstreben - wichtiger, da kommt´s: eine ausgewogene Work-Life-Balance. Jaja, da hört man schon wieder die Sorge: Was soll denn aus diesen faulen Jungen werden? Wie soll das mit unserer Gesellschaft weitergehen, wenn die nur Freizeit im Kopf haben?