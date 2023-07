Langfinger bediente sich am Hoteltresor

„Sie sind erst vor kurzem in Zell am See zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt worden. Dazu kommen noch vier Vorstrafen in Deutschland, die erschwerend wirken.“ Die Frau Rat spricht den Langfinger wegen Diebstahls schuldig und verhängt über ihn eine Zusatzstrafe von 900 Euro. Das gestohlene Geld muss er binnen 14 Tagen zurückzahlen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.