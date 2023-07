Sturzgeburt: Magdalena kommt im Auto zur Welt

Zusätzlich wurde ein Notarzt alarmiert. Er untersuchte Mutter und Kind vor Ort und schickte die beiden mit einem Rettungswagen ins Landeskrankenhaus. Für die Klinkihebamme war es in elf Jahren der erste Einsatz, zu dem sie gerufen wurde. Das First Responder-System des Roten Kreuzes gibt es seit 2014. Ehrenamtliche Sanitäter und Notfallsanitäter ergänzen den Rettungsdienst: Sie sind in ihrer Freizeit in der Nähe ihres Wohnortes im Einsatz.