Waldquelle lädt zum 6. Familienwandertag

Mehr als nur ein Unternehmen

Beim Waldquelle-Familienwandertag zeigt sich auch, wofür die Marke Waldquelle steht: Verbundenheit mit der Natur und der Drang, die Natur in seiner vollen Schönheit zu bewahren. Deshalb kommen die gesamten Einnahmen aus den Wanderpaketen der Förderwerkstatt „Rettet das Kind“ in Oberpullendorf und anderen Projekten zugute, die laufend von Waldquelle unterstützt werden.



Seien Sie also Teil dieses wunderbaren Tages und entdecken Sie die Natur in ihrer reinsten und erfrischenden Form.