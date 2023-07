Moderator soll Teenie für Sex-Fotos bezahlt haben

Längere Vorwürfe

Bereits Mitte Mai will die Mutter des mutmaßlichen Opfers - damals 17 Jahre jung und drogenabhängig - den öffentlich-rechtlichen Sender mit den Anschuldigungen konfrontiert haben. Die BBC aber habe nicht reagiert, klagte die Frau nun in der Zeitung „Sun on Sunday“. Übers Wochenende wurde der Druck immer größer, bis „Auntie“ - das Tantchen, wie Briten die Anstalt liebevoll nennen - schließlich reagieren musste.