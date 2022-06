Kreml geht gegen britische Journalisten vor

„Die britischen Journalisten auf der Liste sind an der vorsätzlichen Verbreitung falscher und einseitiger Informationen über Russland und die Ereignisse in der Ukraine und im Donbass beteiligt“, teilte das Außenministerium in Moskau am Dienstag mit. Unter den Sanktionierten finden sich etwa der BBC-Generaldirektor Tim Davie sowie Journalistinnen der Zeitungen „The Guardian“ und „Financial Times“. Ebenfalls betroffen sind die Herausgebenden der Zeitungen „Times“, „The Guardian“, „Daily Mail“ und „Daily Telegraph“, sowie Radio- und Fernsehmoderatoren.