Schwieriges Jahr 2022 für die Neue Heimat Tirol

Nichts Ungewöhnliches mehr ist in Innsbruck ein WG-Zimmer für 500 Euro im Monat. Für durchschnittlich „nur“ 380 Euro im Monat Miete können Studenten schon bald für mindestens drei Jahre in ein WG-Zimmer im „Wohnturm für Studentisches Wohnen“ der Neuen Heimat Tirol (NHT) einziehen. Balkon, Fitnessraum, Dachterrasse, Gemeinschaftsküchen, Küchen in den WGs, Musikzimmer, Bibliothek und traumhafte Gegend (Pradler Saggen in Innsbruck) neben der Sill inklusive.