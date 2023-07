Frau (26) von Duo aus brennendem Auto gerettet

Lenkerin schwer verletzt

Die Frau war in dem brennenden Auto eingeklemmt. Sie hatte Glück im Unglück: Ein außer Dienst stehender Polizist und ein weiterer Verkehrsteilnehmer befreiten sie aus dem Wrack. Die beiden Retter erlitten während ihres beherzten Einsatzes leichte Blessuren. Die Lenkerin wurde hingegen schwer verletzt und per Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.