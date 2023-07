Bekannte Gesichter beim Lustenauer Teambuilding

Am Wochenende steht dann ein Abstecher nach Südtirol auf dem Programm, wo am Sonntag (16) in St. Martin der Testspielhit gegen den FC St. Pauli wartet. Fakt ist, dass jenes Team, dass derzeit intensiv zusammenarbeitet, auch in der Meisterschaft auf dem Platz stehen wird. „Alle, die dabei sind, haben den Anspruch, der ersten Elf anzugehören“, betont Mader. Vor allem, weil Neuzugänge weiter auf sich warten lassen. „Wir sind eben nicht jener Klub, der bei den Spielern ganz oben in der Nahrungskette steht“, beschreibt Sportkoordinator Alexander Schneider die Schwierigkeit, Akteure von einem Engagement in Lustenau zu überzeugen.