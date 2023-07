Unter Drogen: „Pistolero“ zielte auf Lokalgäste

In Justizanstalt eingeliefert

Ein beim Einheimischen durchgeführter Alkotest verlief zudem positiv. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er noch in den Nachtstunden in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Am Einsatz waren insgesamt vier Polizeistreifen beteiligt. Verletzt wurde niemand.