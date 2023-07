„Diese Kultur gibt‘s in Los Angeles nicht“

Kindern die Heimat zeigen

Und nun zum ersten Mal Asher (4) und Kayde (6) seine Heimat zeigt. „Ich will, dass sie diesen Urlaub nie vergessen. Dass sie diese unglaubliche Gegend hier mit dem See und dem Berg genauso fasziniert wie mich. Diese Kultur und Gemütlichkeit gibt’s in Los Angeles einfach nicht. Hier ist es wahnsinnig ruhig. Wenn du so ein Hotel mit dieser Lage in LA hast, sind da 100.000 Leute.“