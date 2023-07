Mann sprengte sich in Gericht in Kiew in die Luft

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat sich Behördenangaben zufolge ein wegen eines Terroranschlags angeklagter Mann am Mittwoch nach einem missglückten Fluchtversuch in einem Gericht in die Luft gesprengt. „Der Gesetzesübertreter ist am Tatort verstorben“, schrieb Innenminister Ihor Klymenko auf Telegram.