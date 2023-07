Das sind die Noten für die Grazer Stadtregierung

Rund 150.000 Schüler bekommen morgen ihr Zeugnis. Und auch in der „Steirerkrone“-Redaktion rauchten bei der Notenkonferenz die Köpfe - schließlich will auch die Leistung der Politik beurteilt werden. Den Auftakt machen die Grazer Stadtsenatsmitglieder. Alle Redakteurinnen und Redakteure vergaben Noten, am Ende ergab der Schnitt die endgültige Beurteilung.