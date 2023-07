Opel-Treffen endete mit einer Anzeigenflut

Opel-Liebhaber kamen beim Sportplatz in Loosdorf auf ihre Kosten. Rund 200 Fahrzeuge des deutschen Kult-Autoherstellers waren dort auf Hochglanz poliert zur Schau gestellt worden. Sogar Holländer und Deutsche ließen es sich nicht nehmen, zum 19. Treffen dieser Art in den Bezirk Melk zu fahren. Doch zu späterer Stunde nahm das Interesse an Manta, Kadett, Corsa und Co. bei einigen Besuchern mit jedem Schluck Alkohol rapide ab. Schlussendlich musste sogar die Polizei ausrücken.