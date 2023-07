In Spalte gestürzt, Gewitter überraschte Urlauber

Wegen Notlagen in Tirols Bergen waren am Dienstagnachmittag der Notarztheli und der Polizeihubschrauber gefordert. Im Gemeindegebiet von Finkenberg im Zillertal stürzte eine Deutsche (25) in eine Gletscherspalte ab. Vier Urlauber wurden indes bei einem Klettersteig in Innsbruck von einem Gewitter überrascht.