Erpresser-Mails von „Polizeichef“ sind Schwindel

Vor den Fake-Mails, die im Namen ihres Vorgesetzten kursieren, warnte die echte Salzburger Polizei bereits Anfang des Jahres. In den Schreiben werden die Empfänger aufgefordert, zu antworten. Einziges Ziel der Nachrichten: Potenzielle Opfer zu verunsichern, sie in weiterer Folge zu erpressen und ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen sowie an sensible Daten zu gelangen.