Der Killer im weißen Anzug

Es schien die Sonne an diesem lauen Samstag, und nichts sollte den Tag für den kleinen Valentin trüben. Den heranrasenden SUV hörte er wohl nicht, zu beschäftigt war er mit vergnügtem Plantschen an der Wasserrinne. Der Tod kam schnell, Alen R. ließ dem Vierjährigen keine Chance.



Im Juni 2015 tötete Alen R. bei seiner Amokfahrt durch Graz drei Menschen. Experten sind sich bis heute über seinen Geisteszustand uneins. Hören Sie in dieser Folge von unserem Verbrechen Podcast, wie es zur Wahnsinnstat des Amokfahrers kam.