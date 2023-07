„Am Ende entscheidet einzig das Publikum“

Volks-Rock’n’-Roller Andreas Gabalier heizte beim „Schlagerbooom Open Air“ am vergangenen Samstag im Kitzbüheler Tennisstadion seinen Fans ordentlich ein. Der „Krone“ gewährte er danach viele private Einblicke. So erklärte er unter anderem, warum es in seiner Jugend herumsandeln und chillen nicht gab und was er seiner Familie zu verdanken hat. Außerdem sprach er über After-Show-Partys, seine fast ausverkaufte Stadion-Tour und seinen Stop Mitte August erneut in der Gamsstadt. Apropos „Schlagerbooom Open Air“: Die „Krone“ kennt die aktuellen TV-Quoten!