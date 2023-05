Eiertanz um Winnetou: „Das ist doch Schwachsinn“

Vor kurzem wurden in Wien die Amadeus Awards vergeben, Gabalier ging leer aus: „Wenn Leistung, Fakten und Zahlen überhaupt nicht mehr zählen und irgendeine Community von Kunst-Schiris, die großen Experten eben, nach ihrem eigenen Ermessen bewertet, was gut oder schlecht ist, dann soll es so sein. Als Steirer in Wien hat man es noch nie leicht gehabt. Aber da stehe ich drüber.“