Viele Gemeinden fühlen sich vom Land abgezockt

Etwas mehr als eine Milliarde Euro mussten die oberösterreichischen Gemeinden laut Zentrum für Verwaltungsforschung (KDZ) im Jahr 2021 an sogenannten Transferzahlungen an das Land und die Sozialhilfeverbände leisten – um gut 40 Prozent mehr als noch 2012. Umgekehrt stiegen die Einzahlungen an die Gemeinden nur um 23,6 Prozent. Übrig bleibt also ein negativer Transfersaldo – und das Gefühl in vielen Gemeinden, vom Land abgezockt zu werden.