„Krone“-Herzensmenschen feiern gemeinsam

Schrattenberg, das von Hagelunwettern und Stürmen heimgesucht worden ist, hat die Gemeinde-Wertung gewonnen. Auch, weil die Dorfgemeinschaft in der Not zueinander gestanden ist. Deshalb richtet die „Krone“ am 2. September in der Gemeinde ein Fest aus, bei dem auch die Vereine des Ortes mit dabei sein können. Auf der Bühne werden Natalie Holzner, die Behmeranka und Austrotop für den musikalischen Höhepunkt sorgen. Holzner: „Die Herzensmensch-Idee ist einmalig. Selbstverständlich unterstützte ich diese Initiative gerne.“