Weiterhin kein beständiges Sommerwetter in Sicht

Am Montag ziehen an der Alpensüdseite von Beginn an dichte Wolkenfelder mit lokalen Regenschauern durch, und nach kurzen sonnigen Phasen am Nachmittag steigt zum Abend hin die Gewitterneigung deutlich an. Im übrigen Österreich wechseln generell Sonne und Wolken und hier bleibt es meist niederschlagsfrei. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Süd. Die Frühtemperaturen umspannen zehn bis 16 Grad, die Tageshöchsttemperaturen 23 bis 28 Grad.