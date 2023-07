Ein Millionenprojekt für die sportliche Zukunft

Für Einheimische und Gäste in der Region

Auch die Nähe zur Kreuzeckbahn, zu Kanuklub, Skilift und Wanderrouten will man nutzen. Egger: „Das Projekt soll die gesamte Region, Jung, Alt, Einheimische und Gäste ansprechen." Angeboten werden sieben Sportarten mit modernen Betätigungseinrichtungen. Die zentrale Anlaufstelle ist das neue Vereins- und Technikhaus am Sportplatz mit öffentlichen Sanitäranlagen.