Online-Liebe: „Dann setzt der Verstand aus“

Schon wieder ein Fall von fiesem Liebes-Betrug in Salzburg: Eine 43-Jährige überwies einem angeblichen Baumeister in Oberösterreich 8000 Euro, nachdem sie sich online in ihn verliebt hatte. Anders als die meisten Geschädigten traute sie sich, ihn anzuzeigen. Was Online-Flirts gefährlich macht und was einen schützt, schildert der Salzburger Psychotherapeut Friedrich Faltner .