Nun steht Bablers neues Kommunikationsteam

Mit Sigrid Rosenberger übernimmt ein in der Medienbranche ebenfalls bekanntes Gesicht die Sprecherrolle der stellvertretenden Klubobfrau Julia Herr. Rosenberger füllte in den vergangenen Jahren zahlreiche verschiedene Funktionen in der SPÖ aus, unter anderem im Parlamentsklub und auch als Sprecherin der Bundespartei. Für Klubobmann-Stellvertreterin Eva-Maria Holzleitner spricht künftig Theresa Schobesberger.